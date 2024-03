Schlein “La sicurezza dei lavoratori è una priorità assoluta”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La sicurezza sul lavoro per noi è una priorità assoluta. Questo vuol dire che bisogna insistere per mettere più risorse, fare assunzioni, per permettere controlli più adeguati, investire sulla formazione, sulla responsabilizzazione delle aziende. Naturalmente ci batteremo, come abbiamo detto in queste settimane, per far valere anche negli appalti privati le tutele previste nel codice degli appalti per gli appalti pubblici”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a margine di un’iniziativa elettorale a Firenze a sostegno della candidata sindaco Sara Funaro. Schlein ha fatto una visita al cantiere di via Mariti a Firenze dove il 16 febbraio scorso è avvenuto un crollo per le cui conseguenze sono morti cinque operai.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).