Asola: dal Comune un premio agli studenti migliori

ASOLA Si è tenuta nell’auditorium dell’istituto comprensivo Schiantarelli la cerimonia di consegna degli assegni di studio per i meriti scolastici conseguiti nell’anno 2022/23 a 32 studenti asolani frequentanti le scuole medie e superiori, tra cui Asola, Castiglione delle Stiviere, Remedello Sopra e Cremona.

L’amministrazione comunale infatti premia, ormai da diversi anni, il merito e l’impegno nello studio da parte degli alunni e delle alunne asolani che si distinguono nel proprio percorso di istruzione. Gli assegni di studio elargiti dal Comune, del valore di 100 euro, 250 euro, 300 euro e 350 euro a seconda del punteggio scolastico ottenuto e della classe frequentata, per uno stanziamento comunale complessivo di 8mila euro, sono stati attribuiti con criteri che hanno tenuto conto solo del merito scolastico e non delle condizioni economiche.

Per la consegna annuale delle borse di studio, l’assessore alla cultura Simona Ferrari, assieme al sindaco Giordano Busi e a tutta l’amministrazione comunale, ha voluto quest’anno organizzare una serata diversa, con il fine di accrescere un rinnovato senso di comunità e di valori come basi fondanti per la costruzione di un futuro migliore.

«Un ringraziamento speciale – ha commentato l’assessore Simona Ferrari – va agli attori di Teatro Magro di Mantova per aver animato la serata e al presentatore Armando Madella per la sua ottima conduzione e per il grande coinvolgimento che ha suscitato. Grazie alla cooperativa Frassati di Canneto sull’Oglio per l’allestimento floreale della serata, a tutte le famiglie degli studenti per essere il primo sostegno educativo di questi ragazzi e a tutti gli studenti per aver dimostrato che l’impegno ed il sacrificio sono elementi fondamentali per raggiungere i propri obiettivi».

Il sindaco Busi dal canto suo ha voluto sottolineare che «la consegna delle borse di studio è da sempre per me uno dei momenti più emozionanti della mia esperienza da sindaco: questo perché premiare i giovani asolani riconoscendone il talento e l’impegno è anche e soprattutto un investimento sulle nuove generazioni e quindi sul futuro della nostra bella cittadina».