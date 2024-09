Castiglione: l’assessore Dara annuncia i lavori in piazza Dallò

CASTIGLIONE È il caso di dirlo: “Castiglione, work in progress”. Già, perché sono davvero tanti i cantieri in corso nel capoluogo morenico come ci spiega anche l’assessore ai lavori pubblici Andrea Dara: «Per quanto riguarda piazza San Luigi, siamo vicini al completamento: entro fine mese la viabilità dovrebbe tornare a regime e anche il tratto di strada che va dalla basilica al municipio sarà terminato con la nuova pavimentazione stradale».

E su piazza Dallò, riguardo la quale proprio ieri avevamo dato conto: «Il progetto è già stato approvato e ci sono nelle casse comunali fondi a disposizione. L’opera di rifacimento comincerà il prossimo anno». Un intervento che, come riportato ieri da la Voce, è atteso da molti per vedere così uno dei due “salotti” di Castiglione rinnovato.

Novità anche per l’edilizia scolastica: «Andiamo avanti con la riqualificazione dell’asilo nido “Il Cucciolo” con bandiera a scacchi prevista per fine dicembre. Ci sono aggiornamenti anche per l’istituto di viale Maifreni, dove si procede spediti con gli interventi per l’intero complesso. Dal mese ottobre, poi, in programma c’è anche la demolizione della limitrofa palestra “Roccia”, con la sua conseguente ricostruzione».

Ed ancora, come sottolineato sempre dall’onorevole e vicesindaco Andrea Dara, quasi terminati anche i nuovi spogliatoi del campo sintetico ad 11 del centro sportivo “Lusetti”.