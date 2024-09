Villimpenta: la rinnovata palestra comunale è di nuovo attiva

VILLIMPENTA Taglio del nastro ieri mattina a Villimpenta per la rinnovata palestra comunale. Un luogo restituito alla comunità civile e scolastica dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, finanziati attraverso i fondi del Pnrr, che hanno permesso di arricchire il patrimonio degli edifici destinati alla collettività. «L’investimento complessivo è stato di 900mila euro, ai quali sono stati aggiunti ulteriori fondi per la realizzazione di un nuovo parcheggio completamente illuminato adiacente alla struttura e al campo centrale da calcio». La palestra accoglierà le varie attività sportive pomeridiane e serali tipo corsi, promossi per tutte le età, patrocinate dal Comune e dalla Polisportiva Villimpentese e le ore di educazione fisica svolte dagli studenti che, dopo un anno d chiusura, potranno vivere l’attività motoria in un luogo gradevole e più sicuro. “Villimpenta per lo sport” è la frase ben visibile all’esterno delle facciate, ritinteggiate in tre diverse tonalità di blu-azzurro; sotto le sagome stilizzate di atleti impegnati nelle rispettive discipline. «L’edificio è stato completamente rinnovato, con interventi significativi, tra cui il rifacimento della pavimentazione con parquet, l’isolamento termico per migliorare l’efficienza energetica e quello antisismico. Inoltre – prosegue il primo cittadino di Villimpenta – grazie a un altro bando vinto, sul tetto degli spogliatoi è stato installato un impianto che rende la palestra autosufficiente dal punto di vista energetico, pronta in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico». All’inaugurazione, conclusa con un momento conviviale, hanno partecipato le autorità civili, l’intera amministrazione di Villimpenta, tra cui il sindaco Daniele Trevenzoli, il presidente della Provincia Carlo Bottani, il sindaco di Gazzo Veronese Stefano Negrini, l’assessore allo Sport di Castel d’Ario Valentina Bellini. Del settore sportivo erano presenti il presidente di Tea Massimiliano Ghizzi, l’ing. Gianluca Ferrari e Gianfausto Tozzi dell’Icg e il vicepreside Morena Stellini.