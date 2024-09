Sabbioneta: il Comune programma interventi su ciclabili, rondò e recupero strade

SABBIONETA L’amministrazione comunale di Sabbioneta ha messo nero su bianco le linee programmatiche per il prossimo quinquennio, da qui al 2029. Indicazioni che nascono, come ha precisato il sindaco Marco Pasquali, dal programma elettorale che ha trovato “un consenso elettorale senza precedenti” alle ultime elezioni. Linee basate sulla concretezza: «Un valore che ci è stato riconosciuto – afferma il sindaco – e che sarà la nostra guida anche per il prossimo quinquennio». Ai primi posti, per ordine di importanza, troviamo urbanistica e viabilità. Due aspetti fondamentali in una cittadina che è patrimonio dell’umanità tutelata dall’Unesco. Operazioni di ammodernamento normativo e di riqualificazione di vari tratti viari saranno al centro dell’attenzione, seguendo le priorità fissate dal Pgt da poco approvato. Già nelle scorse settimane si è accennato all’installazione dei pilomat in centro storico per la gestione del traffico, ma proseguirà anche la progettazione della nuove ciclabili di collegamento col territorio limitrofo, con particolare riferimento alla ciclabile per Casalmaggiore. E’ prevista la realizzazione di due nuove rotatorie: una sulla provinciale 420 in uscita da Ponteterra in direzione Ca d’Amici e una più piccola tra via Santuario, via Monteverdi e via Alberella, che poi sarà funzionale per l’ingresso all’area della nuova scuola media, che sorgerà nelle immediate adiacenze. Altro intervento sarà la riqualificazione della provinciale 63 nel tratto di via De Gasperi, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati in quell’area. L’amministrazione intende poi aggiornare il Regolamento Edilizio Comunale, per consentire fuori dalle zone di vincolo una maggior liberalizzazione degli interventi, adeguando lo strumento all’attuale normativa in materia edilizia. «Naturalmente – spiega il sindaco – non è detto che tutto si concretizzi così come lo abbiamo pensato. Il precedente mandato ci insegna che anche la miglior programmazione può subire modifiche e aggiustamenti in corso d’opera, – conclude l’amministratore di Sabbioneta – per ragioni indipendenti dalla volontà dell’amministrazione o per opportunità che nascono da nuove fonti di finanziamento o ancora per esigenze imprevedibili alla data di stesura di questo documento».