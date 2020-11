Primo condominio con l’ecobonus

MANTOVA – Prende il via la prima riqualificazione energetica profonda nell’ambito del progetto europeo Innovate, cui aderisce il Comune di Mantova, che si avvarrà dello strumento fiscale del superbonus al 110%. La riqualificazione riguarda il condominio Niagara in via Galileo Galilei 7 e verrà realizzata dall’impresa Teicos Group. Il condominio passerà da una classe energetica F a una C con un risparmio complessivo pari al 56%. Il costo totale dell’intervento è di 1.667 mila euro in massima parte coperti dal superbonus.

«La realizzazione di questo progetto – ha commentato l’assessore ai progetti europei Adriana Nepote – è la dimostrazione che i Comuni possono diventare un importante acceleratore per gli interventi di riqualificazione energetica nella edilizia privata».