Lavori a Borgochiesanuova e Dosso del Corso

MANTOVA A causa di una perdita riscontrata sulla rete del teleriscaldamento, si rende necessario un intervento di manutenzione urgente che comporterà la sospensione della fornitura del servizio (riscaldamento e – ove fornita – acqua calda sanitaria) nei quartieri di Borgochiesanuova e di Dosso del Corso a partire dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00 di Giovedì 5 Marzo 2020.

Le vie interessate dall’interruzione sono: viale Italia, viale Europa, via Miglioretti e via Rinaldo Mantovano nel quartiere Borgochiesanuova, e strada Dosso del Corso, via Segna, via Mondovì, via Caranenti, via Filippini Poma e via Agazzi nel quartiere Dosso del Corso.

Tea si scusa per il disservizio e assicura che farà il possibile per ridurre al massimo i tempi dell’intervento.