Topi d’appartamento scatenati: Valletta Paiolo sotto scacco

MANTOVA Non si ferma l’ondata di furti in abitazione che nelle ultime settimane sta colpendo anche il centro cittadino oltre a varie zone della provincia. Nella mattinata dell’altro ieri carabinieri di Mantova hanno raccolto quattro denunce dando il via alle indagini per due furti tentati e due consumati. I ladri hanno agito prevalentemente nel quartiere di Valletta Paiolo nelle ore diurne e sempre in assenza dei padroni di casa, segno che erano a conoscenza dei loro spostamenti per lavoro o per delle commissioni. Per entrare hanno forzato le porte d’ingresso degli appartamenti presi di mira usando presumibilmente dei grossi cacciaviti ma anche del gas liquido per fare saltare le serrature. Due i colpi che sono stati messi a segno: uno in un appartamento in piazza Salvo D’Acquisto e l’altro in viale Gobio. In entrambi i casi il bottino di questi furti è stato piuttosto esiguo, nell’ordine di poche centinaia di euro. Decisamente più ingenti sono stati invece i danni causati dai ladri per entrare; porte e serrature da sostituire per non parlare della devastazione lasciata dai ladri nelle abitazioni svaligiate, che sono state messe sistematicamente a soqquadro. Purtroppo come già accaduto in altri frangenti simili, nessuno tra i vicini di casa delle vittime di queste razzie si è accorto di nulla, né ha sentito rumori o visto persone sospette nei dintorni. I carabinieri della stazione di Mantova hanno raccolto le denunce e dato il via alle indagini, alle quali una buona mano potrebbero darla le riprese delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nelle zone in cui sono avvenuti i furti. Lo stesso vale anche per le indagini su due tentati furti in via Albertoni e in via Chiesa. In questo caso i malviventi sono stati costretti a fuggire prima di riuscire ad entrare nelle abitazioni che avevano preso di mira, forse perché disturbati da qualcuno che stava sopraggiuggendo. I fatti denunciati l’altro ieri sono avvenuti in città in questi primi giorni di febbraio, e stando a quanto risulta per il momento si tratterebbe di fatti scollegati tra loro. Non ci sarebbe quindi nessuna banda di topi d’appartamento in azione in città, ma molto più probabilmente ladri “mordi e fuggi” per quelli che le forze dell’ordine locali definiscono furti di stagione. Una stagione che è stata inaugurata la scorsa settimana con l’arrivo delle giostre del luna park del Te, proseguita nel week-end e oltre con diversi furti in abitazione e spaccate in locali pubblici. (cad)