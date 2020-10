Castiglione, tentano furto al supermercato: denunciati

CASTIGLIONE I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno denunciato M.C. 22enne, originaria della Romania, e S.M. 29enne italiano, entrambi residenti in un Comune bresciano confinante con l’Alto Mantovano, per il reato di tentato furto in concorso.

Erano le ore 11.00 circa di ieri 30 settembre quando, all’interno di un supermercato di Castiglione delle Stiviere, venivano notati, da una Guardia Particolare Giurata, mentre occultavano dei prodotti, consistenti in creme, nella borsa di M.C., poi oltrepassando le casse. I due venivano dapprima fermati dal personale di vigilanza e, successivamente, venivano accompagnati dai Carabinieri, intervenuti tempestivamente, presso la caserma di Castiglione delle Stiviere, dove venivano denunciati in stato di libertà per tentato furto in concorso.

La merce, del valore complessivo di circa 30,00 euro, è stata restituita all’avente diritto.