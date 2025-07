Piccoli ambasciatori di pace, 10 bimbi sahrawi in visita alla Questura

MANTOVA Nella mattinata del 12 luglio scorso sono venuti in visita alla questura di Mantova dieci piccoli ospiti, accompagnati dall’Associazione di volontariato Fadel Ismail Odv di San Giorgio Bigarello che da anni, nell’ambito del progetto nazionale Piccoli Ambasciatori di Pace, si occupa di accogliere durante il periodo estivo bambini provenienti dai campi profughi del Sahara Occidentale per offrire loro cure sanitarie e visite specialistiche e far loro trascorrere un periodo di tempo lontano dai problemi quotidiani. I giovani ospiti, accompagnati dal Commissario della Polizia di Stato Giulia Cimbolli Spagnesi, hanno avuto modo di vivere da vicino un’esperienza con gli “amici poliziotti”: hanno potuto visitare il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e altri uffici della Questura e successivamente hanno provato l’ebbrezza di sedersi sulla Volante della Polizia e salutare via radio i poliziotti in servizio; infine hanno incontrato il Vicario del Questore, Sara Mancinelli, ricevendo in ricordo della visita uno zainetto della Polizia di Stato.