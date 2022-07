Castiglione: venerdì 29 luglio il congresso della Lega

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE La Lega è ormai entrata in campagna elettorale e nei prossimi giorni eleggerà anche il suo segretario locale a Castiglione delle Stiviere: tutto è in programma per il prossimo 29 luglio alle 21, quando la Sala Civica di Palazzo Menghini ospiterà il congresso cittadino (alla presenza del sindaco Enrico Volpi e del segretario provinciale Antonio Carra) e la contestuale nomina di presidente e direttivo: «Come in centinaia di altri Comuni in queste settimane, un passaggio fondamentale per un partito vero e radicato come il nostro, che nel libero confronto, nella democrazia interna e nella sintesi condivisa ha i suoi strumenti di vita e azione – spiega il deputato e vicesindaco aloisiano Andrea Dara – Sarà un’occasione doppiamente importante, per attrezzarci al meglio per il governo del Comune, insieme a Enrico Volpi e lanciare la nostra campagna elettorale per il voto nazionale del 25 di settembre. Per questo abbiamo deciso che la parte di dibattito e del confronto tra militanti e sostenitori sia aperto al pubblico e l’invito a partecipare sarà esteso a tutte le forze politiche e civiche che con noi condividono il governo cittadino».

Un appuntamento importantissimo, per la Lega in territorio aloisiano, dopo la recente e netta vittoria di Volpi alle amministrative, che ha confermato il Carroccio come primo partito: «Per questo – spiega Roberto Confalonieri, responsabile Enti Locali cittadino del partito. «ci stiamo attrezzando al meglio per continuare e potenziare il lavoro per e nella città, riaffermando il valore della politica che nasce dal territorio intorno a valori e principi forti e condivisi. A Castiglione siamo la forza politica organizzata non solo più votata ma di maggior peso in termini di adesione e questo per noi non è solo un vanto ma, soprattutto, una responsabilità che perseguiamo fino in fondo. Ancor più rafforzata dal fatto che uno di noi, Andrea Dara, è il parlamentare del nostro collegio uninominale della Camera e che vogliamo continui ad esserlo anche dopo il 25 di settembre».