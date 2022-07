Sabbioneta: alberi pericolosi, ordinato il controllo

SABBIONETA Vista la segnalazione sulla probabile pericolosità di alcune alberature in prossimità delle strade, il Comune ha incaricato una ditta specializzata affinché provveda al controllo fitostatico di queste piante: lo Studio di arboricoltura Massimo Turci di Piacenza. In particolare verranno sottoposte a controllo cinque piante – il cui eventuale crollo a terra potrebbe provocare dei danni anche alle proprietà e alle abitazioni dei residenti – per valutare il loro stato di salute e, nel caso, disporne l’abbattimento prima che crollino per motivi naturali oppure per un fortunale, come è successo proprio in questo mese l’anno scorso, quando una violenta tempestata associata a una tromba d’aria aveva causato danni ingenti e lo sradicamento di alberi secolari.