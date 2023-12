Castiglione, Volta e Guidizzolo: tre incidenti nell’arco di un’ora e mezza

Alto Mantovano Tre incidenti nell’arco di un’ora e mezza nell’Alto Mantovano, nella mattinata di ieri. Il primo si è verificato a Castiglione verso le 9.30 del mattino lungo la provinciale 567: schianto tra due auto con uno dei due veicoli che ha capottato in mezzo alla strada. Due persone, con diversi traumi, sono state portate all’ospedale Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Nel caso di Castiglione sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118. I mezzi sono stati recuperati dal soccorso stradale Piadena. Meno di mezz’ora dopo ad Asola un ciclista di Asola è stato investito da un’auto in via Libertà. L’uomo, dopo l’incidente, è stato portato in codice verde all’ospedale di Castiglione delle Stiviere. Alle 11 del mattino incidente anche a Volta: lungo strada Pozzolo-Volta un’altra auto ha capottato. Il conducente non ha avuto necessità di trasporto in ospedale.