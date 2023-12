Sabbioneta – Il turismo traina l’economia: in città aprono tre nuove attività commerciali

Sabbioneta “Eppur si muove”, verrebbe da dire ricorrendo a una frase ormai celebre attribuita a Galileo Galilei, per sottolineare che la cittadina gonzaghesca non è ferma e ingessata com’è stata per molti decenni nel corso del Novecento. Il nuovo fermento che si respira, la volontà di rilancio dopo un periodo sostanzialmente di stasi, sta dando i suoi frutti anche sul fronte delle attività legate al turismo, come sottolineato nei giorni scorsi dal sindaco Marco Pasquali e, poco prima, dal presidente della Fondazione Sabbioneta Heritage Gianni Fava. A testimoniarlo l’apertura di 3 nuove attività, in corso o prossime venture. Di cosa si tratta? Intanto dell’Osteria BorgoVentidue, che ha inaugurato lo scorso 7 dicembre in via Bernardino Campi, in pieno centro storico. Di imminente apertura è anche l’Osteria da Nadia, in via Fondi, poco fuori dal centro storico, che dovrebbe accogliere i primi clienti entro fine anno o, al più tardi, a inizio del 2024. Il terzo locale, invece, sarà nella centralissima via Vespasiano Gonzaga, di fianco alla Pasticceria Atena, dove i lavori sono in corso da tempo. Qui ci vorrà ancora qualche mese, ma si ipotizza entro primavera. Realtà dinamiche che guardano sia alla clientela locale che, soprattutto, a quella turistica. (u.b.)