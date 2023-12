Il 2024 porta a Viadana lavori da ben 8milioni di euro

Viadana «Anche nel 2023 l’attività amministrativa è stata ricca e caratterizzata da azioni rivolte al territorio comunale e sovra comunale». Con queste parole il sindaco di Viadana Nicola Cavatorta, nel consueto bilancio di fine anno, ribadisce il ruolo di primo piano svolto dall’Ente viadanese nel contesto del Comprensorio.

«Il Comune – evidenzia il primo cittadino parlando di quanto realizzato in questi ultimi dodici mesi – si attesta a tutti gli effetti quale Istituzione capace di essere attrattiva per un’intera area, essendo, in numerosi servizi, Ente capofila. Il lavoro svolto dagli uffici è organizzato in modo da far fronte alla complessa macchina amministrativa e sempre con un occhio rivolto alla situazione sovra locale».

Un anno in cui, come ribadisce il primo cittadino viadanese nel suo bilancio di fine anno, si è lavorato tenendo ben presenti parametri quali efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa: «L’obbiettivo principale, su cui si è basata l’attività anche in questo 2023, è quello di far funzionare ciò che già è presente a Viadana, sviluppando al meglio i servizi attraverso un continuo miglioramento dell’organizzazione, unitamente ad opere pubbliche destinate a valorizzare il grande patrimonio a disposizione della collettività. L’attenzione alla gestione del personale interno ed esterno impegnato nel funzionamento del Comune è all’ordine del giorno. La riorganizzazione avvenuta da inizio mandato, già nei primi mesi del 2021, ha portato i suoi frutti; essi si concretizzano soprattutto nei rapporti con il pubblico e nel cercare di dare una risposta alle decine di richieste che quotidianamente giungono dai cittadini e dai professionisti che si rivolgono agli uffici per avere chiarimenti e supporto anche su materie che non competono direttamente al Comune».

In una cinquantina di giunte sono state emanate oltre 200 delibere, sintesi di un lavoro di concertazione con i responsabili di vari settori dell’Ente.

«Tra le questioni più importanti – prosegue Cavatorta – ricordo il rinnovo del contratto con il gestore del servizio rifiuti Sesa Spa per il prossimo triennio, ambito in cui sono aumentate le tariffe di soli pochi punti percentuali a carico degli utenti, contestualmente ad un incremento dei servizi offerti. Un’altra partita importante è stata quella relativa alla società GiSi, giungendo alle ultime fasi della liquidazione iniziata nel 2021; questo ci ha permesso, a inizio dicembre, di introitare gli ultimi 400mila euro dei totali circa 2.700.000 euro incassati dal 2021 e impiegati per interventi straordinari».

Nella capacità d’intercettare risorse da Enti gerarchicamente superiori a quello comunale, un’altra carta vincente: «Nel triennio 2021-2023 ammontano a circa 4.800.000 euro i finanziamenti ottenuti grazie alla partecipazione a bandi, col supporto dell’ufficio bandi sovra comunale ed in condivisione al lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico che ringrazio. Sono 7,5 milioni di euro per il nostro Comune tra introiti GiSi e derivanti da bandi, in parte già utilizzati ed in parte da utilizzare per lavori pubblici di ampio respiro, rivolti perlopiù – spiega il sindaco Nicola Cavatorta – alla rigenerazione urbana, al riutilizzo di spazi a disposizione della cittadinanza, alla manutenzione straordinaria del nostro patrimonio, agli adeguamenti strutturali e in ultimo, ma non per importanza, per la grande partita in cui siamo impegnati, ovvero l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Infine, uno sguardo all’importante serie di interventi previsti per il prossimo anno: «Sono circa 8 i milioni di euro che nel 2024 vedranno impegnato il settore comunale dei lavori pubblici, a finanziamento dei circa 12 cantieri avviati o in procinto di esserlo».