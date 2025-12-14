Catena di incidenti tra 4 auto: feriti 28enne e 66enne

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Momenti di preoccupazione nel primo pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, dove un ragazzo di 28anni ha perso il controllo della proprio automobile, finendo per urtare un veicolo a bordo del quale stava viaggiando un 66enne. Dopo lo scontro, i due mezzi hanno finito per tamponare a catena altri due veicoli nelle vicinanze, al volante dei quali si trovavano una donna di 39 anni e un uomo di 49 anni.

Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30 sulla strada provinciale 567, la tangenziale che da Novagli conduce verso il lago di Garda, poco prima dell’uscita per Esenta di Lonato, in territorio aloisiano.

Qui, per ragioni ancora in fase di accertamento ma che potrebbero avere a che fare con un malore improvviso o un attimo di distrazione, un giovane di 28 anni residente a Cologna Veneta (Vr) ha incontrato difficoltà a governare la propria autovettura, finendo per urtare violentemente il veicolo che lo precedeva, guidato da un 66enne di Paitone (Bs).

L’impatto ha successivamente portato i due veicoli a tamponare, in una concatenazione di eventi in rapida successione, altre due automobili di passaggio, che sono state indirettamente coinvolte nell’incidente. A bordo di queste viaggiavano una 39enne di Rovereto (Tn) e un 49enne residente nel capoluogo aloisiano, entrambi illesi.

Sul posto si sono recati una pattuglia della polizia locale di Castiglione delle Stiviere, che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso, oltre che il personale sanitario con auto medica, ambulanza e elisoccorso. Ad avere la peggio nell’incidente sono stati i due conducenti dello scontro iniziale, che sono rimasti feriti nel tamponamento e ai quali sono state prestate le prime cure in loco. A quel punto, il ragazzo veneto è stato elitrasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia, mentre il 66enne bresciano è stato condotto alla Poliambulanza di Brescia con lo stesso codice. I veicoli sono stati recuperati in un secondo momento dalla carrozzeria Piadena di Castiglione.