Centro Revisioni Brothers , rapidità e competenza con oltre 100 veicoli sempre pronti per il noleggio

La ditta si occupa delle verifiche su qualunque mezzo, compresi quelli che arrivano fino a 35 quintali, Il titolare Renato Lanna: “Andiamo incontro a qualunque esigenza dei nostri clienti, 24 ore su 24”

VIADANA – La revisione si avvicina? O magari ci si è fatti scappare proprio la scadenza della revisione e quindi il veicolo non è in regola? Oppure, in alternativa, si ha bisogno di prendere a noleggio un mezzo a motore – se necessario anche una motrice da camion? Ci pensa il Centro Revisioni Brothers, che in via Angelo Gialdi 25 ha aperto i battenti a febbraio 2021 (ormai poco meno di quattro anni fa).

Il Centro Revisioni Brothers infatti, grazie ad una fitta e ampia gamma di servizi per i propri clienti, è in grado di offrire numerose proposte. Primo tra tutti, il servizio di revisione dei veicoli: che si tratti di uno scooter o che si tratti di un grosso camion, il Centro Revisioni Brothers può occuparsi delle procedure previste dalla legge. In tempi brevissimi, tra l’altro: se il cliente ha fissato un appuntamento, nel giro di una quindicina di minuti la pratica viene sbrigata. In caso di revisione senza appuntamento, invece, potrebbe essere necessario qualche minuto in più – ma basta un po’ di pazienza. Inoltre l’officina è in grado di offrire un ulteriore servizio: nel caso in cui un veicolo fermato per un controllo dalle forze dell’ordine risulti sprovvisto di revisione, l’azienda di Viadana provvede immediatamente (o, al massimo, nel giro di pochi minuti), in modo da consentire al mezzo in questione di tornare in strada quanto prima.

Oltre al servizio di revisione dei veicoli, la ditta viadanese da qualche tempo ha introdotto anche una novità: il noleggio dei veicoli. Come spiega il titolare Renato Lanna, tutto è partito come un vero e proprio test per verificare l’eventuale fattibilità della cosa. Nel giro di breve però il servizio di noleggio dei veicoli ha preso sempre più piede, ottenendo un successo e un riscontro positivo ben oltre quelle che erano le aspettative iniziali. Ora il Brothers Noleggio può contare su oltre 100 veicoli a disposizione della clientela per il nolo, che può durare da tempi minimi fino ai 36 o 48 mesi. Pronti per il noleggio ci sono automobili, furgoni di varie dimensioni e anche le motrici degli autocarri.

«Insieme al cliente – spiega il titolare Lanna – scegliamo quale sia il mezzo più adatto alle sue esigenze. Dopodiché lo procuriamo e lo consegniamo nel giro di breve tempo. Nel caso in cui non avessimo a disposizione un veicolo scelto da uno dei nostri clienti, a nostra volta ci appoggiamo alla ditta Galdieri Rent di Parma, e procuriamo il veicolo per il noleggio».

In Campania, tra l’altro, Brothers Noleggio può contare su di un’ulteriore sede che si occupa solamente del noleggio dei veicoli. Tale sede si trova a Grazzanise, in provincia di Caserta: le due sedi, in caso di necessità, possono “scambiarsi” i veicoli da noleggiare in modo da soddisfare qualunque esigenza della clientela.

Insomma, dalle revisioni al noleggio a breve e lungo termine di qualunque mezzo, la ditta si dimostra a fianco del cliente, garantendo sempre servizi rapidi, veloci e precisi andando incontro alle esigenze di tutti, sia lavorative che personali con la sede di Viadana, nel Casertano o, quando si tratta di veicoli noleggiati, in qualsiasi parte d’Italia.

Una rete di contatti in tutta l’Italia per garantire subito l’assistenza

in caso di problemi con i veicoli noleggiati: “Arriviamo subito”

Assistenza 24 ore su 24 e in ogni parte d’Italia, sia che il veicolo a noleggio si trovi nelle vicinanze di Viadana, sia che invece si trovi a distanze ben maggiori. Brothers Noleggio infatti offre un servizio di assistenza particolarmente esteso, in modo da garantire ai propri clienti aiuto in qualunque situazione.

La ditta di Viadana infatti può contare su un’ampia serie di accordi commerciali con officine e autonoleggi in più parti d’Italia, attivabili in caso di necessità.

«Se uno dei nostri clienti si trova lontano da Viadana – spiega il titolare della ditta Renato Lanna – e non possiamo andare noi personalmente a causa della distanza, è possibile far intervenire uno dei nostri partner così da evitare di lasciare in grosse difficoltà qualcuno che ha noleggiato da noi un veicolo. Una volta risolto il problema e trovato un altro mezzo, noi recuperiamo l’auto o il furgone o il camion e poi provvediamo noi alla riparazione. Andiamo davvero incontro alle esigenze dei nostri clienti in ogni modo possibile, così da rispondere a tutte le loro esigenze garantendo la nostra presenza e la nostra assistenza in qualunque momento e in qualunque zona d’Italia».

Gentilezza, cortesia, rapidità e competenza: questi i tratti distintivi dell’attività: un punto di riferimento irrinunciabile per il proprio mezzo.