Basket serie A2 m – Capitan Cortese: “Stings più forti delle avversità”

MANTOVA Con soli 10 minuti all’attivo in questo inizio di regular season, Riccardo Cortese rappresenta uno dei pochissimi punti dolenti dell’avvio di stagione. L’infortunio muscolare che gli ha impedito di portare a termine la partita contro Treviglio e completamente quella contro Capo d’Orlando tiene ancora banco, ma il capitano biancorosso preferisce muoversi con prudenza e non si sbilancia sul suo rientro. «Sono in netto miglioramento – afferma Cortese – . Stiamo facendo valutazioni giorno per giorno perché si tratta di un punto molto delicato e non si può sbagliare». Sottinteso: è ancora presto per capire se lo rivedremo già domenica contro Trapani o se invece bisognerà attendere le prossime partite.

Questo non sta impedendo alla Staff di vincere e giocare con carattere: una caratteristica già emersa è quella di sapere rimanere dentro alla partita nonostante le avversità. Alla prima, forte spallata che arriva nel corso della partita (che si tratti degli infortuni di Cortese e Stojanovic all’esordio, oppure della rimonta e fattore campo di Capo d’Orlando nel secondo tempo di domenica) la squadra non si disunisce e continua a giocare con carattere. L’anno scorso questa caratteristica rappresentava il più grande tallone d’Achille della squadra e, solo dopo svariati mesi, gli Stings erano riusciti a mettere una pezza alle tante debacle che mandavano in tilt la squadra alla prima avversità. Per ora questa Staff non accenna minimamente a sgretolarsi e rimane sempre in partita. Non è una caratteristica di secondo piano: è fondamentale. Cortese prova a descrivere la differenza tra l’anno scorso e quello attuale: «Questa squadra è molto diversa sotto tanti aspetti, sia nella qualità tecniche e che di carattere – conclude il capitano biancorosso – . È presto per capire davvero chi siamo, ma sicuramente abbiamo dato modo di fare capire agli altri, ma soprattutto a noi stessi, cosa possiamo fare. Posso dire che abbiamo imboccato la strada giusta, sta a noi seguirla».

Nel frattempo, prosegue la campagna abbonamenti che terminerà il 23 ottobre: per sottoscrivere la tessera è necessario recarsi all’Info Point di Piazzetta Zaniboni, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. Per info e prezzi visitare il sito Stings.it.

Leonardo Piva