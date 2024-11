Gruppo Zatti, una storia di eccellenza tra passione e innovazione

Il Gruppo, nato nel 1982 a Lentigione di Brescello, è oggi uno dei più importanti attori del panorama automotive italiano. Con una storia lunga oltre 40 anni, l’azienda ha saputo evolversi costantemente, trasformandosi da una piccola officina meccanica in un network di concessionarie di riferimento in Emilia-Romagna, tra i più riconosciuti in Italia. Oggi il Gruppo rappresenta 19 marchi automobilistici

LENTIGIONE DI BRESCELLO (Re) – La storia del Gruppo Zatti ha radici profonde, fondate sull’impegno e sulla passione per il mondo dei motori. Da una semplice officina a conduzione familiare, l’azienda ha costruito nel tempo una solida reputazione per l’affidabilità dei servizi offerti e la qualità delle relazioni con i clienti.

La crescita è stata costante e ha portato il Gruppo a rappresentare oggi 19 marchi automobilistici, tra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Toyota, Lexus, Citroën, Peugeot, DS e molti altri. Questa diversificazione del portafoglio è stata accompagnata dall’apertura di nuove sedi sul territorio, fino a raggiungere una rete di 7 concessionarie, con showroom a Parma, Reggio Emilia, Brescello, Martignana Po (Cr), Piacenza, Fidenza e Modena. L’apertura più recente, quella della sede di Piacenza, dedicata all’usato e ai km0, segna un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita del Gruppo, sempre più orientato a offrire una vasta gamma di soluzioni per ogni esigenza automobilistica.

Un impegno verso l’innovazione

Uno degli aspetti distintivi del Gruppo Zatti è la sua capacità di anticipare le tendenze del mercato. Con l’arrivo dei nuovi marchi LeapMotor, Omoda e Jaecoo, il Gruppo si proietta verso un futuro fatto di innovazione e sostenibilità. Questi brand rappresentano una generazione di veicoli all’avanguardia, progettati per rispondere alle esigenze di un pubblico attento alla tecnologia, al design e all’impatto ambientale.

Sostenibilità e responsabilità

La sostenibilità è un pilastro fondamentale della strategia del Gruppo Zatti. Da anni l’azienda si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale attraverso l’adozione di veicoli elettrici e ibridi, la promozione di materiali ecologici e il sostegno a iniziative locali legate alla tutela dell’ambiente.

Un esempio concreto è il progetto “Bosco Zatti”, che coinvolge i dipendenti e le loro famiglie nella piantumazione di alberi, un gesto simbolico che rappresenta l’impegno del Gruppo verso un futuro più verde. Questo approccio si riflette anche nelle iniziative interne, dove l’attenzione ai dettagli – dal marketing olfattivo alla cura degli showroom – mira a creare un’esperienza cliente coerente con i valori aziendali.

Riconoscimenti e ambizioni future

Essere riconosciuti tra i Top Dealer in Italia è un traguardo significativo per il Gruppo Zatti, che nell’ultimo anno ha registrato un +60% nel ranking nazionale. Questo risultato è il frutto di un impegno costante nella qualità dei servizi e nella costruzione di un rapporto di fiducia con i clienti.

Ma il 2025 promette di essere un anno ancora più significativo, con il lancio di nuovi progetti e iniziative dedicate ai clienti di Parma e delle altre sedi. Questi progetti mirano a consolidare ulteriormente la posizione del Gruppo come leader nel settore, offrendo servizi sempre più innovativi e personalizzati.

La filosofia del Gruppo Zatti

Al centro del successo del Gruppo Zatti c’è una filosofia chiara: mettere il cliente al centro di ogni decisione. Questo significa non solo offrire una gamma completa di veicoli, ma anche garantire un servizio post-vendita di eccellenza, attraverso team di professionisti qualificati e tecnologie all’avanguardia.

Il Gruppo Zatti non è solo un concessionario, ma un partner per chi cerca un’esperienza automobilistica unica. Con oltre 40 anni di storia, un portafoglio di brand prestigiosi e una visione proiettata al futuro, il Gruppo si conferma un punto di riferimento per il settore automotive, non solo in Emilia-Romagna, ma a livello nazionale.

Informazioni

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.gruppozatti.com e scopri come il futuro della mobilità si scrive oggi, con il Gruppo Zatti.