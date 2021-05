Atletica – Rodiani oro e Marani argento al Meeting Lombardia del Campo Scuola

MANTOVA Ieri è andato in scena il secondo Meeting Lombardia al Campo Scuola dopo quello dell’1 maggio. Per l’Atletica i Gonzaga 2011 sono scesi in pista e pedane tanti giovani atleti. Nel giavellotto uomini Alessandro Battesini, abituato sempre ad altissimi livelli, ha vinto la gara con l’ottima misura di 59.10m. Altri risultati in batteria: nei 100 piani donne Rossella Comini, prima con 13.23; Marta Comini (in prestito temporaneo al Gran Sasso Teramo) prima con 13.35; Valentina Diviggiano prima con 13.52; Chiara Grisanti 2ª con 13.61; Yanisleydys Fattori terza con 13.83 e Sara Vicenzoni quarta con 14.03. Nei 100 metri uomini Luca Mondini ha vinto la batteria con 11.27, poi Filippo Cecchin 2° con 12.09 e Pietro Agosta all’esordio quarto con 13.15. Nel salto triplo donne Imane El Alaoui ha conquistato il podio assoluto in 3° piazza con un buon 11.70 m, mentre Rachele Turbati Zaniboni ha chiuso settiman con 10.57 e Catherine Hansye 11esima con 9.23 m.

Da segnalare i due fiori all’occhiello mantovani: Diego Marani (Riccardi Milano) ha corso i 100 piani in un buon 11’’04 (argento), alle spalle del vicecampione italiano Assoluto della specialità Roberto Rigali (Bergamo Stars) con 10.74, riserva azzurra ai Mondiali di Chorzow. Alice Rodiani (Atletica Brescia) nel salto triplo ha conquistato l’oro con un ottimo 12.48 metri. Altra gara di grande interesse il salto con l’asta uomini con gli alfieri dell’Atletica Rigoletto: argento con 4.65 per Edoardo Cavicchia e bronzo con 4.35 per Tommaso Zambreri. Al quarto posto ha chiuso Pietro Montanari con 4.05. Nell’asta femminile da registrare la seconda piazza di Luisa Bellandi della Rigoletto con 3.30. Nel martello da 7,260 kg argento per lo juniores Paolo Gaetti con 40.61, nei 3 kg Allieve argento per Fatima Filal con 34.09 e in quello da 4 altro secondo posto per Elisa Cavicchioli con 41.99; tutti della Rigoletto. Bronzo ad Anna Clara Bussolini della Libertas con 29.18. Nel meeting assoluto di Modena, con 13”72 nei 100 ostacoli Giulia Guarriello (Atletica Guastalla-Reggiolo) migliora di oltre due decimi il suo personale nonché record provinciale reggiano.