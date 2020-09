L’ex municipio di Curtatone torna a splendere

CURTATONE – Curtatone Nuova vita per il vecchio municipio di Curtatone. Lo stabile, dopo il trasferimento degli uffici a Corte Spagnola, era rimasto vuoto e, in qualche modo, abbandonato a se stesso.

Uno stato di degrado che ormai ha, però le ore contate: questa mattina alle 9.30 partono, infatti, i lavori di riqualificazione dell’area. Dopo aver facilitato il passaggio di proprietà, il Comune, dunque è ora pronto a vedere l’inizio dei lavori.

Si parte, infatti con la sistemazione del verde: l’ex municipio di Montanara – a pochi passi da Corte Sognola, nuova sede voluta anni fa dall’allora sindaco Cesare Rubini – è, infatti, circondato da un ampio giardino adibito a parcheggio.

Nuova destinazione, però anche per l’edificio dove, come annunciato con entusiasmo dal sindaco Carlo Bottani, “sorgerà” uno spazio museale-residenziale protetto. Un progetto, dunque importante dopo che da anni i cittadini asupicavano nella sistemazione dell’ex muncipio e su cui il Comune ha lavorato: un impegno che si trasforma oggi nell’apertura del tanto agognato cantiere.

Intervento, questo, che era stato annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Bottani che aveva svelato come l’amministrazione stesse lavorando ad importanti progetti per lo sviluppo e la rigenerazione dell’intero territorio comunale: progetti che, aveva detto, riguardavano, tra le altre frazioni appunto, Montanara e Buscoldo. (v.g.)