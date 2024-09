Ciclista investito da un’auto a San Martino dall’Argine

SAN MARTINO DALL’ARGINE Grande spavento nella giornata di ieri, intorno alle 13.40 a San Martino dall’Argine lungo la strada provinciale 58: un ciclista della zona è stato investito e sbalzato a terra da un’auto che transitava sulla carreggiata.

Un impatto, quello tra il mezzo e la bicicletta che ha subito fatto presagire il peggio, richiedendo il tempestivo intervento del personale di soccorso e dei carabinieri di Viadana. Fortunatamente, nonostante la paura e il grave impatto, il ciclista non si trova in pericolo di vita. Dopo essere stato soccorso dal 118, lo stesso è stato trasportato all’ospedale di Mantova per tutte le cure del caso. Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente. Sul fatto stanno comunque facendo chiarezza i Carabinieri di Viadana. Ciò che al momento importa, è che il ciclista non si trovi in pericolo di vita.