Ciclo di eventi per festeggiare la Giornata della donna

GONZAGA – Prende il via domani a Gonzaga il ciclo di eventi promossi dal Comun in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Alle 21, nella Biblioteca comunale “F. Messora”, si terrà l’incontro “I diritti delle donne raccontati bene”, con l’intervento della scrittrice e antropologa Valentina Cavallaro. Il giorno seguente, l’autrice incontrerà anche le classi prime della une.gonzaga.mn.it. Il giorno successivo, giovedì 6, l’autrice incontrerà le classi prime della scuola secondaria di primo grado per ripercorrere le tappe che, 80 anni fa, portarono le donne a conquistare il diritto al voto.

Domenica alle 21, poi, gli eventi si spostano in teatro, dove sarà proiettato il film “Leggere Lolita a Teheran”, in collaborazione con l’associazione Esterno Notte, in replica poi lunedì 10 alle ore 15 (biglietti intero 6 euro, ridotto 5 euro).

Si continua domenica, sempre alle 21 e sempre in teatro, dove andrà in scena lo spettacolo “Storie invisibili, racconti di donne invincibili”, di e con Tupamaros e Maria Giulia Campioli, in collaborazione con Anpi e associazione amici.net. Il ciclo termina domenica 16 marzo alle ore 21 con lo spettacolo “Una stanza tutta per noi”, spettacolo di e con Carlotta Vagnoli in scena al Teatro comunale: scrittrice, autrice e speaker radiofonica, influente personalità social sui temi della violenza di genere, Carlotta Vagnoli darà vita a un approfondito dialogo su ciò di cui avevano bisogno le scrittrici del passato, da Mary Shelley a Joan Didion, per esercitare la propria arte, e su quali siano le necessità delle autrici contemporanee per continuare a farlo.

Quest’ultimo evento è parte della rassegna Centrifuga #discorsia360gradi, rivolta alle nuove generazioni, e curata da Arci Laghi Margonara, con il sostegno di Polisportiva Palidanese, Circolo filatelico Numismatico ed Hobbistico, Arci Bocciofila Gonzaghese, AVIS Gonzaga, Bunden in Piasa. La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria su ciaotickets.com