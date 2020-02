Ponticello chiuso da una parte e lavori in corso dall’altra: Villagrossa isolata

VILLAGROSSA (Castel d’Ario) – Da qualche giorno la Provincia di Mantova ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare della strada provinciale 31 “Garolda di Roncoferraro-Castel d’Ario” nel territorio del Comune di Castel d’Ario.

Un tratto dell’arteria rimarrà chiuso fino a venerdì 27 marzo per consentire agli uomini del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio di effettuare in modo sicuro i lavori di riqualificazione dell’alveo dello scolo Frassinara. Durante l’interruzione il traffico sarà deviato sulle strade provinciali 30 “Mantova-Roncoferraro-Villimpenta”, 71 “Castelbelforte-Cadè” ed ex Ss 10 “Padana Inferiore”. Un disagio ulteriore per gli abitanti della zona, in particolare per coloro che risiedono nella borgata casteldariese di Villagrossa, che dal giugno del 2019 sono costretti a tragitti alternativi a causa della chiusura del ponticello sul canale Molinella che lì metteva in collegamento con Pradello di Villimpenta. Come si ricorderà, in seguito ad alcune verifiche tecniche di carattere statico, il manufatto situato al confine tra i territori di Castel d’Ario e Villimpenta era stato chiuso al traffico veicolare e pedonale per ragioni di sicurezza. Un divieto che interessa entrambe le direzioni di marcia: in via Don Doride Bertoldi per il Comune di Castel d’Ario e in via Fossa nella frazione Pradello di Villimpenta (su ambo i lati permangono i “new jersey” per ostruire il passaggio dei veicoli).

«Abbiamo inoltrato il progetto nei tempi prestabiliti alla Sovrintendenza ai beni architettonici – spiega il sindaco di Castel d’Ario, Daniela Castro , Comune capofila della ricostruzione del manufatto che coinvolge per metà anche la vicina Villimpenta -. Il nostro tecnico ha recepito le proposte della Sovrintendenza, cui spetta l’ultima parola. Se come ci auguriamo arriverà il parere favorevole potremmo finalmente avviare la gara per i lavori». I residenti non hanno nascosto la loro preoccupazione per i disagi.

«Quando per anni non si fanno le manutenzioni e si lasciano passare i camion su un ponticello sopra il quale a stento passano le auto, è normale che prima o poi capitino situazioni come queste», fa notare un imprenditore del posto.

«Speriamo vengano almeno rispettati i tempi per la riapertura», conclude poco speranzoso lo stesso imprenditore.

Matteo Vincenzi