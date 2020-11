Circolo ricreativo di Carbonara: presto il via ai lavori

CARBONARA – Sarà un autunno – Covid permettendo, e augurandoci che non vi sia necessità di ricorrere a ulteriori restrizioni – molto intenso a Borgocarbonara per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici: come ci ha confermato lo stesso sindaco Lisetta Superbi, sono in fase di avvio i lavori di rifacimento del tetto e miglioramento della copertura ael circolo ricreativo di Carbonara. L’intervento riguarda anche la parte relativa agli spogliatoi del campo sportivo con rimozione degli elementi in amianto, impermeabilizzando i tetti, rifacimento dell’illuminazione con miglioramento energetico, consolidamento strutturale, e la realizzazione di un controsoffitto fonoassorbente, il tutto con 100mila euro derivante da contributi statali.

A breve saranno ultimati anche i lavori alla palestra della scuola di Carbonara e procedono bene anche i lavori di recupero della ex sede della Pro loco di