Degrado all’incrocio di via Marocchi: la Lega protesta

SUZZARA – La Lega a Suzzara tira per la giacchetta l’amministrazione e punta il dito sull’incrocio di via Marocchi. «Nel consiglio comunale del 3 novembre di due anni fa – spiega il consigliere Andrea Zanini – ci fu un’interrogazione riguardo lo stato di abbandono dell’incrocio tra via Marocchi e via Iotti, con l’allora assessore Bianchi che rispose all’interrogazione confermando la mancanza di punti luce e di conseguenza la pericolosità dell’incrocio, garantendo quindi un tempestivo intervento tramite l’istallazione di una segnaletica luminosa per rendere visibile l’isolotto pedonale».

La storia, continua Zanini, è proseguita un anno dopo con un’interrogazione riguardante lo stesso argomento, alla quale aveva risposto il sindaco, confermando e garantendo l’impegno per potenziare la segnaletica o comunque per eliminare definitivamente la “goccia” spartitraffico davanti alla Tangenziale Nord. Arriviamo quindi allo scorso luglio quando la consigliera del Carroccio Marzia Anghi ha chiesto di inserire nel progetto per l’ampliamento della rete di illuminazione appena approvato dall’amministrazione anche l’incrocio in questione. Fino ad arrivare all’ultima mozione presentata dallo stesso Zanini insieme alla collega e compagna di gruppo consiliare Marzia Anghi. «Stiamo parlando di un’area che in questi due anni ha visto un notevole sviluppo urbanistico e residenziale; è quindi ovvio che sia aumentato pure il rischio potenziale di incidenti, soprattutto nel periodo invernale e in presenza di nebbia. Quello che chiediamo al sindaco Ivan Ongari e alla sua amministrazione è di pianificare un tempestivo potenziando la segnaletica o rimuovendo definitivamente la “goccia” spartitraffico entro la fine del 2021. E se ciò non fosse possibile, che almeno venga realizzato l’impianto di pubblica illuminazione nell’area quanto prima».