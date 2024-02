Poggio Rusco, martedì il gruppo di lettura ‘Sopra le righe’ dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni si riunisce in Biblioteca comunale

POGGIO RUSCO Si terrà questo pomeriggio alle ore 17.30 presso la sala riunioni della Biblioteca comunale “Arnoldo Mondadori” di via Matteotti 18, il primo incontro del nuovo anno del gruppo di lettura “Sopra le righe” dedicato ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 14 anni di età che si ritroveranno per leggere insieme e raccontarsi libri, fumetti, manga, graphic novel e molto altro. Un progetto culturale di Rete Bibliotecaria Mantovana e realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo. Per informazioni e partecipazione agli incontri del gruppo di lettura ragazzi “Sopra le righe” telefonare ai numeri 0386-51057, cell. 338-8883783 oppure inviare una mail a: biblioteca@comune.poggiorusco.mn.it.

Paolo Zordan