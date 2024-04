Colpo di scena a Ostiglia: il centrodestra si ricompatta attorno al candidato Barberio

OSTIGLIA Il colpo di scena è servito: nella giornata di ieri i tre partiti di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) hanno deciso di ufficializzare il loro sostegno alla candidatura di Luciano Barberio alle prossime elezioni amministrative di Ostiglia. “All-in” dunque sul gruppo dell’ex comandante della locale stazione della Polizia Stradale a discapito della civica – comunque afferente all’area di centrodestra – di Davide Bottura.

Nella nota congiunta arrivata ieri le tre forze di centrodestra definiscono Barberio come una «persona che si è dimostrata disponibile e consapevole delle problematiche del territorio. La sua figura si è sempre impegnata ad Ostiglia e conosce i suoi cittadini». «La nostra attenzione si focalizzerà sullo sviluppo, la prossimità e la sicurezza della nostra comunità – ha aggiunto Barberio – Lo sviluppo del porto sappiamo essere vitale per l’economia locale, ci faremo quindi portatori di politiche che favoriscano la crescita e la diversificazione economica per creare nuovi posti di lavoro».

Nella nota sono intervenuti anche Graziano Massaretti (ex compagno di lista, ai tempi della squadra condotta da Carla Salvadori, di Davide Bottura), Federico Baraldi e Luciano Pastorio, rispettivamente referente di Fd’I, segretario di zona della Lega e rappresentante di Forza Italia: Massaretti ha affermato che «abbiamo lavorato in sinergia con tutte le forze politiche di centro destra per cercare di dare un segnale forte alla nostra zona e ricevuto il massimo consenso e disponibilità per cercare di sviluppare progetti futuri. Barberio si è dimostrato disponibile al dialogo e consapevole dell’obiettivo da raggiungere». Baraldi, nel confermare la sua soddisfazione, ha aggiunto che «tutto il centro destra convintamente converge su una figura che da tempo si è messo a disposizione del territorio per raggiungere l’obiettivo di rilanciare il paese e far divenire Ostiglia punto strategico di riferimento del Destra Secchia». Pastorio ha ribadito quanto affermato dagli altri due esponenti e la «piena fiducia del centrodestra in Barberio».

Resta ora da capire come tale decisione influenzerà gli equilibri e l’elettorato in vista della tornata.