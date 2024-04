Investe una donna e il suo cane e scappa: caccia al pirata della strada

MARCARIA Investe una donna ed il suo cane e se ne va senza prestare soccorso o sincerarsi delle condizioni delle vittime. Il fatto è accaduto venerdì sera a Canicossa, nel Comune di Marcaria. La donna se l’è cavata con una frattura ad una mano mentre il cane è spirato poco dopo l’impatto. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini dei carabinieri che sarebbero già sulle tracce del pirata della strada.

Stavano passeggiando sul ciglio della carreggiata quando venivano improvvisamente colpiti da un’auto partita, parrebbe, poco prima dal parcheggio di un bar non molto distante. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto in una manciata di secondi. Stando al racconto della 50enne, infatti, lei ed il cane si trovavano sul ciglio della strada quando improvvisamente l’auto si portava nella loro direzione (forse dopo aver sbandato o per una distrazione – tante le ipotesi ancora aperte) colpendoli. Nell’impatto il cane veniva sbalzato in una vicina abitazione: un colpo fatale per il povero animale che spirava poco dopo a causa dei traumi riportati. Più fortunata la signora, invece, che nell’impatto, oltre al grandissimo spavento, riportava “solamente” una frattura scomposta ad una mano.

Tutto ciò mentre il pirata della strada fuggiva senza fermarsi per prestare soccorso ai feriti. La signora, dopo le cure al pronto soccorso, sporgeva, quindi denuncia ai carabinieri che iniziavano le indagini. Proprio grazie alle immagini registrate da una telecamera di sicurezza nella via, i militari sarebbero già riusciti a risalire all’auto pirata a carico della quale sarebbero anche emersi indizi che confermerebbero – ma il condizionale resta d’obbligo – la sua colpevolezza. Già nei prossimi giorni si potranno, probabilmente, avere tutte le conferme del caso.