Coltellate al centro migranti: 16enne finisce all’ospedale

VALLEGGIO – Ancora violenza nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) per richiedenti asilo. L’ultimo episodio si è registrato l’altro giorno a Valeggio sul Mincio, dove a causa di una furibonda lite avvenuta nella palazzina di via IV Novembre gestita dalla cooperativa padovana “Un mondo di gioia”, un 16enne originario del Mali è stato trasferito in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’ospedale di Villafranca dopo essere stato colpito al cuore con un coccio di bottiglia. A sferrare il colpo è stato un 31enne della Guinea, ora accusato di tentato omicidio e di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità locale e la reazione durissima del sindaco Alessandro Gardoni : «E’ scandaloso che a gestire l’accoglienza di queste persone siano cooperative che non sono neppure sul posto». Un pensiero condiviso praticamente da tutti in paese, dove auspicano che il Centro possa essere smantellato quanto prima. «Credo sia la prima volta che succede un fatto così grave – commenta un esercente del luogo – ma non si può nascondere che da quando è stata aperta questa struttura i problemi non manchino». A Valeggio sono attualmente due i Cas aperti. (ma.vin)