Schivenoglia, inaugurato ieri il defibrillatore installato davanti al municipio

SCHIVENOGLIA – Inaugurato ieri mattina il defibrillatore installato sulla facciata del municipio di Schivenoglia e donato dalle associazioni Arte e Cultura, Pro Loco, Avis e GS F Gennari. All’inaugurazione erano presenti il presidente della Provincia Carlo Bottani, il consigliere provinciale e sindaco di Quingentole Luca Perlari e, ovviamente, il sindaco Paolo Oppini che ha ringraziato le associazioni con un pensiero in particolare per Silvio Gavioli, uno dei volontari che più si era adoperato per l’acquisto: «Ringrazio anche il Presidente Bottani, per aver presenziato alla cerimonia e per aver trascorso l’intera mattinata nella nostra comunità, prima visitando l’oratorio seicentesco di Brazzuolo e l’amico Luca Perlari. Grazie infine allo staff della nostra Pro Loco, coordinato dal presidente Francesco Traino con la consueta cura e passione, per il piacevole rinfresco offerto ai partecipanti, allestito sotto gazebo nel parco comunale».