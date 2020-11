Con la zona arancione torna a Goito il mercato della domenica

GOITO – Il passaggio da zona rossa a zona arancione fa sentire le sue prime positive conseguenze non solo in ambito sanitario. A Goito, ad esempio, si torna a vivere il mercato domenica come avveniva prima del secondo lookdown.

Infatti, da oggi, il centro storico della Città di Sordello si animerà nuovamente non solo delle bancarelle degli alimentari, ma pure di quelle che solitamente rendevano il tutto ancor più ricco di fascino.

Il tutto ovviamente nel pieno rispetto dei dispositivi sanitari previsti ovvero la distanza tra le varie bancarelle, il divieto di assembramento e l’obbligo d’indossare la mascherina.

Ciò che in definita cambierà rispetto a quanto avveniva in precedenza è che non sarà testata la temperatura delle persone che entravano nell’area deputata ad ospitare il mercato, vale a dire il centro storico di Goito e le sue vie circostanti.

Questo non significa che saranno allentati i controlli, anzi, questi saranno effettuati come sempre per evitare soprattutto che si verifichino capannelli di persone intorno ad una o più bancarelle e che vengano rispettate le norme stabilite.

Non ha perso certo tempo l’amministrazione comunale visto la novità di queste ultime ore.

La giunta ha immediatamente valutato la situazione e di concerto con tutte le istituzioni preposte ha predisposto il tutto affinché già da oggi si tornasse a vivere a pieno la tipica atmosfera che fa da sfondo a quello particolare momento della domenica goitese.

Un evento che ha sempre coinvolto moltissime persone provenienti anche da altre località del mantovano a conferma della qualità delle proposte formulate dagli addetti ai lavori.

In particolare da sottolineare che questo impegno profuso dal sindaco Pietro Chiaventi e dal suo consigliere delegato al mercato, Nicola Marsiletti , è la testimonianza concreta della volontà dell’ente locale di fornire al mondo del commercio, sia quello ambulante sia quello stanziale, l’opportunità di provare a riprendere a pieno la propria attività imprenditoriale.