Conclusi a Castiglione i lavori di riqualificazione dell’incrocio di palazzo Zappaglia

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Ieri mattina a Castiglione si è tenuta all’intersezione tra via Zanardelli e via Marta Tana la cerimonia di inaugurazione dei lavori di riqualificazione eseguiti, oltre che sulle due vie già menzionate, anche su via Perati e sul prospiciente palazzo Zappaglia. Il sindaco di Castiglione Enrico Volpi, presente al taglio del nastro, illustra così l’intervento: «Si tratta di un tralcio del più ampio progetto di restauro funzionale di palazzo Zappaglia e dell’area circostante, finanziato dal Pnrr per un importo complessivo di 5 milioni di euro e destinato a concludersi entro fine anno. Questo intervento, per quasi 300mila euro, riguarda principalmente i sottoservizi delle tre vie, che sono stati completamente rifatti, inclusi molti allacci fognari». «I lavori, che hanno richiesto parecchio tempo e messo a dura prova la pazienza dei residenti, hanno rimediato ad una situazione da molti anni critica – continua Volpi – Questo anche perchè si è deciso di completare le operazioni in modo da non dover rompere tra un anno il pavè di porfido posto nel tratto di via Zanardelli fino alla chiesa di San Giuseppe. L’incrocio con via Marta Tana è stato fatto invece in acciottolato come in piazza san Luigi e nel tratto davanti al municipio. In questo modo, possiamo dire di aver sistemato le strade in modo definitivo». L’intervento fa seguito alla ristrutturazione dell’edificio storico in via Marta Tana, su cui è tornato durante l’inaugurazione di ieri il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica del capoluogo aloisiano Andrea Dara: «“Abbiamo restituito alla città un edificio simbolico, che unisce memoria storica, identità architettonica e funzione sociale. Ringrazio il ministero delle infrastrutture per il finanziamento ottenuto: è anche grazie a queste risorse che possiamo tutelare e valorizzare il patrimonio storico del nostro centro urbano, restituendolo alla collettività in tutta la sua bellezza e utilità».