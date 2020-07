Curtatone, Bottani si ricandida, ieri l’annuncio ufficiale: “Lucida follia che mi fa lavorare per il paese”

CURTATONE Ammette di aver avuto qualche tentennamento, qualche esitazione, nei momenti peggiori che l’hanno visto impegnato a 360 gradi nel momento di maggiore emergenza sanitaria. Ma alla fine l’attuale sindaco Carlo Bottani ha compiuto la propria scelta e ha deciso di ricandidarsi alla carica di sindaco. L’annuncio ufficiale si è tenuto ieri, durante la presentazione della sede elettorale che si trova al civico 57 di via Parri.

«Nel momento di maggiore impegno sul fronte dell’emergenza sanitaria che ha travolto tutto e tutti – spiega il primo cittadino – mi sono davvero reso conto che stavo mettendo in gioco tutto me stesso, oltre agli affetti familiari. Ma devo ringraziare mia moglie e le mie figlie, che mi hanno fatto capire quanto sia importante per me aiutare e lavorare per il nostro paese. È anche grazie a loro se ho deciso di ricandidarmi. Ricordo il momento di lucida follia nel quale mi sono trovato a Bergamo giusto in quei momenti in cui i camion dell’esercito stavano traslando decine e decine di bare: ero là per receuperare le mascherine, per aiutare tutta la comunità di Curtatone e le comunità limitrofe. Oggi siamo qui per rinnovare il nostro impegno e per confermare, nuovamente, a tutti, che nessuno nella nostra comunità rimarrà solo o rimarrà indietro. Per questo siamo di nuovo qui con una lista civica, trasversale, che sarà voce e darà ascolto a tutti».

Alla presentazione di ieri mattina, oltre a Bottani, erano presenti anche Guido Beccari, presidente del comitato promotore di “Curtatone Avanti 2020 – Carlo Bottani sindaco” e gli altri sostenitori Claudio Montagnani, Riccardo Goatelli ed Alessandro Ziviani.

«Quelli che abbiamo vissuto – specifica ancora Bottani – sono stati momenti tragici e difficilissimi. Ora è il momento di mettersi tutti in campo e di lavorare tutti insieme, anche a livello comunale, per la salute di tutti i nostri concittadini».