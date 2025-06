Curtatone: inaugurato il nuovo Centro del Riuso

CURTATONE Un nuovo centro del riuso è stato inaugurato ieri mattina a Curtatone. Si tratta di un’importante struttura, situata in via Ateneo Pisano nella frazione di Montanara, che offrirà alla cittadinanza uno spazio dedicato al riutilizzo di oggetti usati ma ancora funzionali. Saranno gli stessi residenti a consegnare personalmente i materiali, come mobili, libri, giochi e attrezzature di ogni tipologia. All’evento erano presenti diverse autorità politiche, fra cui i consiglieri regionali Alessandra Cappellari e Marco Carra, il sindaco di Curtatone, Carlo Bottani e l’assessore all’ecologia, Cinzia Cicola. Presente anche il presidente e amministratore delegato di A2A Ambiente, Fulvio Roncari, il quale ha spiegato l’importanza dell’iniziativa, sviluppata fra Aprica, società del gruppo, l’amministrazione comunale e il patrocinio di Regione Lombardia. «Attraverso questo spazio e il relativo portale digitale, il Comune e Aprica offrono ai cittadini l’opportunità di contribuire in modo diretto alla riduzione degli sprechi e alla valorizzazione delle risorse, per promuovere comportamenti virtuosi e favorire una gestione consapevole dei rifiuti – ha dichiarato Roncari -. Continueremo a investire in progetti che generano valore ambientale e sociale, sostenendo sempre di più i territori serviti dal Gruppo A2A nel loro percorso verso la transizione ecologica». «Già nel 2018 avevamo avviato il centro del riuso – ha aggiunto l’assessora Cicola -. Dopo la difficile stagione del Covid, oggi lo rilanciamo, rigenerato e raddoppiato negli spazi, con una nuova piattaforma online». «Questa inaugurazione è un momento davvero importante e significativo per la nostra comunità, a riprova di quanto lavoro stiamo facendo per l’economia circolare, il riuso e la sostenibilità – ha dichiarato Bottani –. Grazie di cuore ad A2A e Aprica, qui rappresentati dal presidente di A2A Ambiente Fulvio Roncari, per l’ottimo lavoro che stanno facendo. Grazie anche alla cooperativa il Gelso, che gestirà gli spazi del Centro». Il servizio sarà infatti operativo anche in modalità virtuale grazie al portale www.ilcentrodelriuso.it, sviluppato e gestito dalla cooperativa sociale Il Gelso. La piattaforma digitale consentirà ai residenti di consultare online gli articoli disponibili, prenotarli e contribuire alla circolarità in modo semplice e accessibile. Per quanto riguarda gli orari di apertura della sede, invece, fino a settembre si potrà accedere il martedì, il giovedì e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.00, mentre da ottobre ad aprile negli stessi giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.