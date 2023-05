Seconda giornata di “Per corti e cascine” Giornata di fattorie a porte aperte all’insegna della biodiversità

MANTOVA Dopo l’ampia partecipazione di domenica scorsa, torna “Per corti e cascine”. Domenica 21 maggio, infatti, una quarantina di aziende agricole e agriturismi apriranno le porte per visite guidate ed attività di animazione. I percorsi tematici per vivere la campagna sono sei: strada del vino e dell’olio, la via Postumia, la strada del riso, la città agricola, terre e acqua, Oltrepò mantovano. Le proposte delle corti e delle cascine partecipanti possono essere scaricate dal sito www.percortiecascine.it . Le cartoguide per conoscere i percorsi e le aziende partecipanti possono essere ritirate presso la sede del Consorzio, a Mantova, in strada Chiesanuova, presso i mercati contadini e presso la Casa del Rigoletto. Sui profili social del Consorzio, inoltre, sarà possibile seguire con continuità gli eventi programmati da ogni azienda. Queste giornate, infatti, hanno l’obiettivo di far incontrare produttori agricoli e consumatori , in un viaggio alla scoperta della maestria contadina, della fonte del cibo, della biodiversità, dei sapori più genuini e del respiro dello spazio rurale. La manifestazione “Per corti e cascine” da anni presenta le trasformazioni dell’agricoltura multifunzionale, sostenibile e solidale, attenta ai cambiamenti climatici.

Questa seconda giornata di fattorie porte aperte si svolge in occasione delle giornate della biodiversità agricola (nazionale il 20, mondiale il 22). In Italia la diversità del patrimonio di varietà vegetali e razze animali, che era alla base della nostra agricoltura, è a rischio a causa dell’uniformizzazione dei sistemi agricoli legata allo sviluppo dell’agroindustria. Nella nostra provincia, il Consorzio ha promosso la rete dei contadini custodi da anni impegnati nel recupero di varietà in via di estinzione che sono state di nuovo proposte ai consumatori attraverso la rete dei mercati contadini. Tra queste la cipolla di Sermide Felonica, la zucca mantovana, il mais cinquantino bianco, la pera precoce di Moglia, il finocchio bianco mantovano, le varietà di melo decio, durello, campanina, rosa mantovana, le varietà di pere cotogne, curato e cocomerina, prodotti tradizionali come il salame Mariola. La giornata di “Per corti e cascine” è un’occasione per conoscere la biodiversità dell’agricoltura mantovana e per sostenerla .