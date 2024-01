Convenzione Comune-Ducale: uniti per piazza Santa Barbara

MANTOVA Spazi statali, in parte, ma anche comunali in parte. Da qui la necessità di una sottoscrizione che metta d’accordo varie autorità per la tutela di un bene comune. È stato rinnovato il protocollo d’intesa tra il Comune e il ministero della cultura – Direzione generale museale di Palazzo Ducale, per la salvaguardia e il decoro di piazza Santa Barbara e piazza Paccagnini.

Il Comune di Mantova è proprietario di un’area di circa 430 metri quadrati, adibita a piazza pubblica, in prossimità dell’ingresso di piazza Paccagnini, sede della locale dirigenza museale.

Dopo l’insediamento degli uffici del museo del Palazzo Ducale la piazza risulta essere utilizzata per le attività di carico e scarico, movimentazione delle opere, l’ingresso degli uffici e parcheggio per chi accede agli uffici della direzione del museo. Il primo protocollo è stato sottoscritto tra i rappresentanti del Comune e del ministero nel 2018. È stato poi riscontrato il reciproco interesse a proseguire la collaborazione per la regolamentazione dell’utilizzo dell’area, per il mantenimento del decoro e per la sicurezza.

Il nuovo protocollo d’intesa riguarderà i prossimi sei anni. e le condizioni dell’intesa saranno le medesime.