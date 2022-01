Dad in difficoltà, polemica tra Lega e Istituto Comprensivo

SUZZARA – Suzzara A seguito del confronto avvenuto durante la seduta di consiglio di giovedì scorso, tra l’Amministrazione comunale di Suzzara e i gruppi di minoranza, in merito alle difficoltà riscontrate al momento dell’attivazione della Dad, il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Il Milione” avrebbe contestato il contenuto dell’interrogazione posta dagli esponenti di Fratelli d’Italia, innescando così il disappunto dei consiglieri leghisti, Guido Andrea Zanini e Paolo Gadioli.

Questa volta, a dare avvio alla polemica, sarebbero state le parole espresse dal dirigente dell’Istituto comprensivo “Il Milione” che non sono state apprezzate dai due esponenti della minoranza: «Consideriamo inopportuno tale intervento, in quanto i problemi emersi sono realmente percepiti ed esistenti; – spiegano i consiglieri del Carroccio – lo testimoniano le interpellanze promosse da altri gruppi politici e le segnalazioni giunte al Comune da parte di diversi cittadini e rappresentanti di classe. Secondo noi le problematiche delle scuole non vanno minimizzate, al contrario – aggiungono gli esponenti del Carroccio – devono esser poste in evidenza con la massima sollecitudine ed è doveroso pretendere che ad esse venga attribuito il giusto peso perché l’insegnamento è un servizio pubblico di primaria importanza ed è diretto ai giovani, ai nostri figli, alla

Suzzara del futuro».