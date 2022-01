Riorganizzazione del settore tecnico in Comune a Ostiglia: nominati i cinque nuovi dirigenti

OSTIGLIA – Cambiano e si incrementano le Posizioni Organizzative del Comune di Ostiglia. Cinque i dirigenti a capo di cinque settori, con la novità dello scorporo del settore tecnico, con la suddivisione tra le aree comprendenti Edilizia Privata, Polizia Locale, Ambiente e Territorio, Protezione Civile e quella di Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Giuseppe Cazzavillan sarà il dirigente del settore Affari Generali/Risorse Finanziarie e Partecipazioni/Tributi/Personale; il settore Edilizia Privata e Urbanistica/Polizia Locale/Ambiente e Territorio/ Protezione Civile è in capo a Lorenzo Grecchi; al settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è stata nominata Eleonora Papotti mentre il settore Servizi Demografici ed Elettorale/Sport/Servizi Sociali, è guidato da Stefano Testoni. Infine il settore Pubblica Istruzione/Politiche Giovanili/Cultura/Attività Produttive è in capo a Vincenzo Cascio.

«Questa scelta – spiega il sindaco Valerio Primavori – garantirà una migliore organizzazione degli uffici, e con i prossimi concorsi pubblici che saranno istituiti per coprire un paio di altre posizioni si completerà l’organico, rendendolo più efficiente».