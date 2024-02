Dai rubinetti acqua all’odore di cloro Protestano i residenti di Cappelletta

Cappelletta (Borgo Virgilio) Dai rubinetti di alcune abitazioni di Cappelletta, frazione di Borgo Virgilio, esce acqua con un consistente odore di cloro, oltre il normale. A denunciare il fenomeno, ormai quasi circoscritto a gran parte del territorio della frazione, i residenti di quartiere Minelli, a cui al momento però, sebbene le segnalazioni avanzate i giorni scorsi dagli stessi, non hanno ricevuto alcuna risposta da Tea. «Abbiamo notato per la prima volta il fenomeno lo scorso anno durante l’estate, ma quest’ultimo si è ripresentato ormai venti giorni fa e da lì ad oggi non è più sparito – affermano alcuni residenti del quartiere Minelli – Abbiamo provveduto a fare segnalazione tramite il numero verde e dei tecnici sono venuti a casa per svolgere tutti i prelievi. Ci hanno risposto che i parametri sono nella norma ma che l’odore è davvero impregnante. – continuano i residenti – Noi non possiamo più andare avanti così. Non riusciamo a fare la doccia in maniera serena perché l’odore è davvero forte; al pari di ciò sentiamo bruciare la pelle. Per tale motivo quando si tratta di cucinare utilizziamo l’acqua delle bottiglie. Ribadiamo la difficoltà nell’affrontare le nostre azioni quotidiane, il problema si sta estendendo a tutta la frazione di Cappelletta, serve risolvere la situazione al più presto». Le ragioni di tale fenomeno pertanto non sono ancora state chiarite ai residenti, ma si auspica che il problema possa risolversi.