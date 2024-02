Calcio Serie C: MANTOVA-TRIESTINA 2-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Dopo la sconfitta con l’Albinoleffe, il Mantova vuole tornare a muovere la classifica. Di fronte una Triestina terza in classifica ma staccata di ben 11 punti e con un nuovo allenatore in panchina: Roberto Bordin al posto dell’esonerato Attilio Tesser. In casa Mantova, mister Davide Possanzini non può contare sullo squalificato Panizzi e sull’infortunato Cavalli. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-TRIESTINA 2-0

MANTOVA (3-5-2): Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Celesia; Bragantini, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Fiori. A disp: Sonzogni, Bani, Debenedetti, Wieser, Bombagi, Fedel, Napoli, Argint, Maggioni, Muroni, Monachello, De Maio, Giacomelli. All.: Possanzini.

TRIESTINA (4-2-3-1): Matosevic; Pavlev, Ciofani, Moretti, Anzolin; Vallocchia, Correia; Redan, D’Urso, El Azrak; Lescano. A disp: Diakite, Agostino, Gunduz, Germano, Minesso, Kacinari, Fofana, Oglari, Celeghin, Rizzo, Petrasso, Crosara, Vertainen. All.: Bordin.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze (assistenti: Giuggioli di Grosseto e Cerilli di Latina).

RETI: 9′ Mensah. 13′ Brignani.

NOTE: Ammoniti: Vallocchia, Moretti. Calci d’angolo: 3-1. Recupero: 2′ + .

Secondo tempo

46′ Inizia la ripresa. Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Primo tempo

47′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Saranno 2′ i minuti di recupero.

44′ Ancora Correia che entra in area biancorossa e calcia centrale di sinistro.

40′ Iniziano a diventare tante le occasioni non sfruttate dal Mantova. Ancora Bragantini che riceve da Mensah, ma calcia solo di potenza senza inquadrare lo specchio della porta.

39′ Terzo corner in favore del Mantova. Sugli sviluppi Redolfi tenta la parabola dal limite, ma la conclusione è centrale.

37′ El Azrak spreca tutto in aera piccola del Mantova.

31′ Dopo una serie di passaggi la palla arriva a Radaelli che calcia defilato sulla destra, ma trova la riposta di Matosevic.

27′ Calcio di punizione di Burrai battuto lungo per Bragantini che si invola verso la porta, si accentra dal limite e calcia, ma Matosevic c’è e para.

18′ Ancora Triestina in avanti con la conclusione di controbalzo di Correia che sibila vicino al primo palo.

16′ Azione timida dei giuliani con D’Urso che tenta il cross in area, ma la palla è troppo lunga e termina oltre la linea di fondo.

13′ Raddoppio del Mantova!!!!!! Brignani insacca di testa su assist dalla bandierina di Burrai.

9′ GOLLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!!! La sblocca Mensah con un perfetto colpo di testa. Azione iniziata da Galuppini che con una serie di finite disorienta l’avversario e si ritaglia lo spazio per crossare per il tap-in vincente del numero 7.

6′ Ci provano gli ospiti con un cross dalla destra che viene intercettato da Bragantini.

2′ Subito Mantova in avanti con Trimboli che riceve palla al limite dell’area e calcia, ma la palla finisce alle stelle.

1′ Calcio d’inizio battuto dagli ospiti.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova con la classica maglia bianca con banda centrale rossa. Ospiti in casacca verde.

Pre-gara

Da non dimenticare la sfida tra i due bomber Galuppini e Lescano, entrambi a quota 12.

Il match deve ancora iniziare e il tifosi ospiti hanno già fatto esplodere un petardo. Si preannuncia un match molto caldo non solo in campo, ma anche tra le due tifoserie.

Tre i cambi portati da mister Possanzini rispetto alla gara con l’Albinoleffe: torna titolare Brignani al posto dell’infortunato Cavalli, Radaelli al posto di Maggioni e Fiori al posto di Giacomelli. Terreno in buone condizioni e squadre che si stanno scaldando in vista del match. Attesi 6000 tifosi tra biancorossi e giuliani.