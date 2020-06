Arrestato dai Carabinieri dopo aver rapinato una donna

MANTOVA Proficua ed intensa giornata di lavoro per i Carabinieri della Stazione di Goito che nella mattinata di ieri hanno rintracciato e proceduto all’arresto di S.M. 28enne originario dell’India e residente nel lodigiano, responsabile del reato di rapina in concorso.

Il 28enne, verso le ore 09.30 circa di ieri, nei pressi dell’ufficio postale di Goito, dopo aver spintonato e percosso una donna del luogo, si impossessava della sua borsa dileguandosi poi a piedi per le vie del centro abitato unitamente ad un complice.

I Carabinieri, tempestivamente intervenuti a seguito di segnalazione della stessa vittima, dopo un breve inseguimento a piedi riuscivano a bloccare il malvivente e a recuperare la borsa che è stata poi restituita alla legittima proprietaria.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere Carlo Poma di Mantova e dovrà ora rispondere al Giudice del Tribunale per il reato di rapina in concorso.