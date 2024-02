Snowboard – Giorgia Carnevali campionessa italiana “aspiranti” di gigante parallelo

Funes (Bz) E’ cominciata con due medaglie nel gigante parallelo, l’oro nella categoria “Aspiranti” e l’argento tra le “Giovani”, l’avventura di Giorgia Carnevali, 16enne marmirolese dello Ski College Veneto Falcade, ai Campionati Italiani di snowboard sulle nevi altoatesine di Funes (Bolzano). Giorgia si è inoltre classificata al settimo posto assoluto tra le azzurre ed è forse questo il risultato più eclatante, prima delle atlete non qualificate alla fase a tabellone (quindi 17esima) di una gara che ha visto al via anche tante atlete straniere di Coppa del Mondo. Per la cronaca, ad aggiudicarsi il titolo tricolore è stata la favoritissima Lucia Dalmasso, attualmente quarta nella classifica generale di Cdm. La 26enne falcadina delle Fiamme Gialle è stata l’unica italiana a raggiungere le semifinali, superando in finale la svizzera Ladina Jenny, con la tedesca Cheyenne Loch ad avere la meglio della ceca Zuzana Maderova nella finale B. Sul podio tricolore, accanto a Dalmasso, sono così salite Jasmin Coratti, medaglia d’argento con il quinto posto, ed Elisa Caffont, bronzo grazie al settimo posto; eliminate negli ottavi le più giovani Elisa Fava, Sophie Rabanser e Sofia Valle, ma parliamo comunque di atlete ben più grandi ed esperte della nostra Giorgia. Che oggi punta ad altre medaglie nello slalom.