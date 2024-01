Dal Comune di Asola un aiuto all’associazione Amici di Palazzo Te

Asola Il Comune guidato dal sindaco Giordano Busi ha destinato 2mila e 520 euro alla delegazione dell’Asolano dell’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani diretta dalla presidente Anna Gisella Perini, per la copertura dei costi annuali di gestione del sodalizio che ha lo scopo di regolamentare le attività di volontariato culturale presso il Museo Civico Goffredo Bellini, la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico, attraverso la promozione di iniziative e attività culturali. L’associazione è stata costituita nel marzo 1997 e si è distinta nell’opera di volontariato tesa a promuovere il recupero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale asolano. L’associazione si impegna a garantire la presenza in Museo di propri soci e volontari per almeno tre ore settimanali, includendo le domeniche pomeriggio e la presenza settimanale potrà essere richiesta dall’amministrazione comunale in caso di eventi straordinari in aggiunta dell’apertura domenicale. (pz)