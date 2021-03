Dal Gal Oglio Po 645mila euro destinati a servizi per i cittadini

CANNETO l Gal Oglio-Po ha attivato due nuovi bandi con cui mette a disposizione 645mila euro per sostenere i servizi essenziali alla popolazione e per la valorizzazione dei percorsi ciclabili.

Attualmente il Gal Oglio-Po ha quattro bandi attivi che spaziano dagli aiuti alle imprese, al sostegno per i cittadini e per gli enti locali, con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 900mila euro.

I nuovi contributi si inseriscono in due diverse strategie, che mirano da un lato a fornire un aiuto concreto in ambiti direttamente colpiti dalla pandemia, quali la sfera sanitaria e quella socio-culturale; dall’altro guardano a progetti di ampio respiro per favorire lo sviluppo e la fruizione turistica del territorio.

Tutte le opere saranno finanziate al 90%. Asili nido, centri medici e ricreativi, servizi per disabili, ma anche l’acquisto di tablet e la realizzazione di sale multimediali sono già state finanziate con i precedenti bandi per servizi essenziali alla popolazione.

Oggi enti, partnership pubblico-private, fondazioni e associazioni potranno presentare nuovi progetti che prevedano una spesa tra 15mila e 60mila euro e siano di sostegno alle crescenti esigenze di una popolazione in piena emergenza Covid. Il bando per i servizi essenziali alla popolazione ha, in particolare, una dotazione finanziaria complessiva di 127mila euro. I 517mila euro del bando per le infrastrutture ciclabili serviranno invece a creare aree di sosta, a installare nuovi cartelli informativi o segnaletici, a riqualificare le aree naturalistiche e a realizzare tutti quegli interventi di conservazione o rinnovo che permetteranno a tutti di riappropriarsi della fitta rete di strade e sentieri che attraversano il nostro territorio.

Enti e associazioni potranno presentare progetti con una previsione di spesa compresa tra 30mila e 200mila euro.

Il termine ultimo per la candidatura dei progetti è giovedì 15 aprile alle ore 16. Per avere informazioni relative ai contenuti dei bandi all’indirizzo emai: servizio.tecnico@galogliopo.it.

Si tratta, quindi, di bandi che vanno a favore della popolazione, grazie all’interessamento, degli enti locali dell’Alto Mantovano, ad un bacino di utenza abbastanza vario.

Paolo Zordan