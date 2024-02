Calcio Eccellenza – Tomè: “Castiglione, animo! Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva”

Castiglione Il pareggio (2-2) sul campo del fanalino Falco lascia l’amaro in bocca e in casa Castiglione è tempo di serrare le fila. Dopo la settimana turbolenta per gli strascichi del derby (perso) con la Castellana, la squadra aloisiana sperava di tornare a correre. E lo splendido gol di Francesco Tomé sembrava potesse regalare la preziosa vittoria, ma così non è stato. «E’ stata una gara complicata – afferma il bomber arrivato in dicembre – venivamo da una settimana pesante in cui è successo di tutto. Non al 100% con la testa e con giocatori importanti fuori, ci siamo comunque battuti fino alla fine. C’è rammarico per non aver portato a casa il risultato pieno nonostante siamo andati due volte in vantaggio. Il mio gol? Devo ringraziare Filippo Lauricella, grazie al suo cross al bacio sono riuscito a smarcarmi dall’avversario e a insaccare di testa».

Dall’ultima alla penultima: domenica al “Lusetti” arriva la Pavonese. «Non conosco l’avversario, di solito le squadre di fondo classifica sono dure da affrontare. Verrà qui con il coltello tra i denti perché ha bisogno di punti e per questo mi aspetto una partita tosta e ricca di falli. Dal canto nostro, vogliamo riscattarci e tornare a vincere per continuare ad alimentare la speranza play off». Ma bisognerà farlo senza i vari Valotti, Mambrin e Nicolò Lauricella, ancora assenti. «C’è sconforto da parte dei giocatori colpiti dalle squalifiche – racconta Tomè – fanno la parte dei cattivi, ma la verità è un’altra. Non li sto scusando perché hanno le loro colpe e hanno sbagliato a reagire, ma le cose sono state ingrandite più del dovuto. Sette giornate per un confronto verbale acceso sono una cosa assurda. Siamo arrabbiati e vogliamo tramutare questo sentimento sul campo in qualcosa di positivo». «Sono contentissimo di essere qui – conclude Francesco – si respira calcio e non ci manca nulla. La cosa che più mi ha colpito è stata l’attenzione al lato umano di ogni calciatore, per questo quando ho parlato con il direttore ci ho messo 5 minuti ad accettare la proposta. Venivo da un club con diversi problemi ed è stato un bel salto di qualità. L’obiettivo di squadra è lottare per i play off perché Castiglione merita palcoscenici più importanti. Il mio, invece, è aiutare la squadra segnando più gol possibili. E mi farebbe piacere ottenere la riconferma per la prossima stagione».