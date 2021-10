De Pieri già al lavoro per la Rsa. Ok la giunta: ci sono Bini e Accini

ACQUANGERA Il giorno dopo lo spoglio e la propria conferma a sindaco, Monica De Pieri è di nuovo al lavoro riprendendo in mano carte e incartamenti che aveva lasciato sabato, prima del turno elettorale. Ciò a cui la sindaca punta in questo momento è la casa di riposo, oggetto di tante polemiche nel corso degli ultimi cinque anni. Come da programma elettorale, infatti, l’amministrazione ha in animo la realizzazione di diversi progetti per la Ricciardelli. A partire dall’ampliamento della stessa, passando per l’apertura di un ambulatorio adiacente alla struttura fino alla realizzazione degli orti che saranno gestiti dalla Rsa stessa e dagli alunni delle scuole del paese. C’è di più. Il Comune ha in animo anche di realizzare anche dei minialloggi per anziani, a fianco alla casa di riposo, grazie ai quali gli ospiti possa usufruire dei servizi erogati dalla casa di riposo stessa (come pasti, fisioterapia e via dicendo).

«Certo non di tratta di progetti che realizzeremo nel giro di qualche mese – spiega la sindaca riconfermata – ma saranno spalmati nel corso dei cinque anni. In ogni caso siamo già al lavoro e a breve dovremmo concludere la trattativa per l’acquisto dei terreni su cui realizzare l’ampliamento».

Nel frattempo, dopo la proclamazione di lunedì sera, il consiglio di insediamento non è ancora stavo convocato. Sulla giunta invece la scelta è già stata compiuta: Nicola Bini confermato vicesindaco e Sandra Accini all’istruzione e forse servizi sociali. Sulle altre deleghe si deciderà nei prossimi giorni.

In casa minoranza invece è tempo di bilanci. «Accettiamo il risultato e svolgeremo il nostro ruolo – afferma Massimo Surpi – anche se effettivamente dovremo fare una analisi della situazione, perché a mio avviso abbiamo subito una sconfitta piuttosto pesante e dovremo capire cosa non ha funzionato». (gb)