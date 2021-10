Rubano i soldi al distributore con il nastro biadesivo

SUZZARA Con pazienza e manualità, i ladri hanno rubato dalla colonnina del bancomat di una stazione di servizio 620 euro estraendo le banconote una a una. In che modo? Incappucciati e a volto coperto, inserendo dello scotch biadesivo nella fessura dove vengono infilate le banconote. Probabilmente per riuscire nell’operazione i ladri hanno usato un bastoncino o qualcosa di simile sul quale il biadesivo era stato applicato.

Un’operazione silenziosa, quindi. Niente gas, esplosivo o, come successo già in alcuni casi, addirittura mezzi da lavoro con i quali sradicare dal suolo la colonnina del bancomat. Solamente tanta pazienza e una buona dose di sangue freddo.

Il furto è successo nella notte tra lunedì e ieri ai danni del distributore di carburante Mg che si trova in Montanara e Curtatone, appunto a Suzzara. I due ladri, a volto ben coperto, sono stati tuttavia ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio e ora le immagini sono già in mano ai carabinieri che stanno indagando sull’episodio.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, i ladri – erano in due – hanno più volte fatto la spola tra la colonnina del bancomat e le pertinenze di una casa abbandonata che si trova adiacente alla stazione di servizio. Casa abbandonata verso la quale i due riparavano ogni volta che si accorgevano dell’arrivo di un’automobile.

Così, facendo la spola e usando pazienza e manualità, la coppia di ladri è riuscita ad estrarre banconote di vario taglio per un totale di 620 euro, per poi darsi alla fuga. Il titolare della stazione di servizio si è accorto del consistente ammanco nella mattinata di ieri, accorgendosi che la fessura della colonnina era stata manomessa e guardando le riprese delle telecamere di sorveglianza. Il titolare ha così subito sporto denuncia ai carabinieri, che ora stanno eseguendo le indagini e gli accertamenti necessari, e ha messo i video a disposizione dei militari.