All’amministrazione di Marmirolo 11 idee dai cittadini per cambiare il volto del paese

MARMIROLO – «Con ben undici proposte non posso che essere soddisfatto dell’adesione al progetto Futuro Semplice. Questa esperienza di partecipazione, che vede protagoniste le idee di tutti, rappresenta una spinta propositiva per la realizzazione di opere concrete per il nostro paese». Queste le dichiarazioni del sindaco Paolo Galeotti sui progetti presentati dai cittadini che hanno aderito all’iniziativa Futuro Semplice. «Da questo momento – ha detto il primo cittadino – si apre la fase delle votazioni che si concluderà l’1 maggio. La cifra messa a disposizione per realizzare i 2-3 progetti più votati è di 15mila euro». Tra i progetti giunti all’amministrazione, la realizzazione dell’illuminazione lungo il tratto di ciclabile che collega Marmirolo a San Brizio per poterla rendere praticabile anche in orari in cui non c’è luce naturale, in modo che anche i ragazzi che vogliono raggiungere il paese possano farlo autonomamente. Gli altri progetti spaziano dalla riqualificazione dei giardini Boldrini, alla creazione di una zona pedonale estiva nel centro storico del paese, alla raccolta fondi per il noleggio di alcune strutture sportive per la festa dello sport di giugno. Da alcuni viene proposta la rivitalizzazione dello storico giardino della Ghiacciaia di Marengo, nonché la programmazione di corsi di gruppo con incontri a cadenza regolare rivolti a chi ha un hobby o una passione, la progettazione di un orto comunale da realizzare su terreno di proprietà del comune, e per i giovani l’acquisto di attrezzature per l’atletica leggera. Auspicata la realizzazione di un chiosco oggi mancante al parco di via Storate. Inoltre, il Comitato No Discarica di Pozzolo richiede un contributo per promuovere e divulgare informazioni nella cittadinanza sui possibili rischi ambientali che potrebbero essere perpetrati in questa zona a forte vocazione agricola e turistica. Per votare, collegarsi a futuro-semplice. eu ed entrare nella sezione progetti.