Denunciati 4 pakistani con arnesi da scasso

GONZAGA Nella serata del 30 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, unitamente agli equipaggi delle Stazioni della Compagnia unitamente alle Polizie Locali dei comuni di Sermide-Felonica ed Ostiglia. nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale e nell’ambito dei servizi condivisi disposti dal Prefetto della provincia di Mantova in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzati ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, implementati dai servizi disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Vincenzo Di Stefano, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha visto impiegati 10 militari. Nella circostanza i Carabinieri hanno controllato 29 veicoli, identificando 70 persone. Sono state elevate 2 sanzioni relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Il servizio di controllo del territorio si è concentrato nei comuni di Borgo Mantovano ed in quello di Sermide e Felonica.

Proprio nel comune di Borgo Mantovano, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria 37nne del luogo, sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in quanto sorpreso alla guida di un quadriciclo senza possedere la patente poiché ritirata.

Inoltre i Carabinieri della Stazione di Gonzaga, durante un controllo, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 4 pakistani trovati in possesso, senza giustificato motivo, di utensili atti allo scasso.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno in orari sia diurni che notturni, al fine di prevenire la commissione di reati e infondere al cittadino la percezione di sicurezza sia nelle aree urbane che nella periferia.